Ученые «обстреляют» рак из пушки

«Мы сейчас делаем и доводим новую совершенно электронную пушку..., которая нам позволит повысить мощность излучения на нашей установке буквально на порядок, это, конечно, большой скачок», - рассказал «Интерфаксу» заведующий научно-исследовательской лабораторией Николай Винокуров.

Он пояснил, что цель ученых состоит в получении электронного пучка требуемых параметров с малыми размерами сечения и малыми разбросами по скоростям. Лазер на свободных электронах с этим пучком используется для генерации различных видов облучения.

Новая технология может применяться в лечении онкологии. В частности, речь идет о микропучковой рентгеновской терапии. «Если рентгеновское облучение делать при помощи "сеточки" из маленьких рентгеновских пучков, то его эффективность растет: вредные клетки уничтожаются, а полезные затрагиваются значительно меньше», - отметил собеседник агентства.

Основная задача состоит в правильной подборке дозы. В прошлом году уже были проведены опыты на животных. Они дали положительный эффект – специалистам удалось найти способы, повышающие выживаемость при облучении.

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