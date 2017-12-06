Ученые нашли способ защитить растения от тяжелых металлов

Ученые подробно исследовали свойства растительных стероидных гормонов – брассиностероидов.

Доцент кафедры физиологии растений и биотехнологии БИ ТГУ Марина Ефимова рассказала: «Брассиностероиды – это гормоны, которые отвечают за нормальное функционирование иммунной системы растения, особенно в неблагоприятных условиях – при пониженных температурах, избытке влаги и засухе, болезнях, действии пестицидов и других».

Такие гормоны содержатся в растениях в небольших концентрациях и потому их часто получают синтетическим путем. На сегодняшний день известно более 70 брассиностероидов.

Ученые заметили, что незначительная концентрация фитогормонов защищает растение от накоплений свинца и меди. Еще одна функция заключается в том, что фитогормоны усиливают интенсивность фотосинтеза в условиях недостаточной освещенности, отмечается на сайте ТГУ. Это позволяет повысить урожайность растений.

В ходе полевых экспериментов в 2017 году в в Томской, Кемеровской и Новосибирской областях удалось увеличить количество здоровых клубней и их массу, отмечают ученые.

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