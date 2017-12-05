Ученые нашли способ очистки моря от радиоактивного загрязнения
Ученые нашли способ очистки моря от радиоактивного загрязнения

Российские ученые разработали метод очистки морской воды от радиоактивного цезия-137.

Авторами открытия являются специалисты Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) и Института химии Дальневосточного отделения Российской академии наук (ДВО РАН). Очищать воду от опасного элемента они предлагают при помощи сорбентов на основе ферроцианид никеля-калия и природного хитозана из панцирей морских животных.

«Мы предложили новый способ — на данный момент он является оптимальным и позволяет концентрировать цезий с эффективностью до 99%», - цитирует пресс-служба ДВФУ аспиранта департамента ядерных технологий Школы естественных наук университета Эдуарда токаря. Он пояснил, что цезий, ступая в реакцию с разработанным сорбентом, образует нерастворимый осадок.

Разработка уже прошла испытания во время океанической экспедиции, которая была организована Швейцарским полярным институтом. В настоящее время авторы метода оформляют патент на новую технологию.

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Персоны: ученые
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