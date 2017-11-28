Ученые нашли способ увеличить скорость зарядки аккумулятора

Для увеличения емкости литий-ионных батарей и скорости их зарядки российские исследователи предложили использовать соединение графена с монослоем дисульфида ванадия.

Младший научный сотрудник лаборатории физики магнитных явлений Института физики имени Л.В. Киренского ФИЦ КНЦ СО РАН Максим Высотин пояснил: «Мы показали, что ионы лития могу связываться не только на поверхности такого материала, но и в межслоевом пространстве, что в конечном итоге приводит к его высокой удельной емкости».

Ученые обнаружили, что емкость такого композита в два раза выше, чем у графита - часто используемого электрода в современных литий-ионных батареях. Эксперименты ученых показали, что соединение графена и ванадия дает хороший перенос электронов и упрочнение материала, передает издание «Индикатор».

Кандидат физико-математических наук, научный сотрудник лаборатории «Неорганические наноматериалы» НИТУ «МИСиС» Захар Попов отметил, что ключевой особенностью такого соединения является большая подвижность ионов лития, что позволяет быстро заряжать акуммулятор или питать от него устройство повышенной мощности. Он дабавил: «Также высокая подвижность ионов позволяет надеяться на хорошую работу аккумуляторов при низкой температуре».

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