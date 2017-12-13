Ученые из МГУ нашли новый способ решения задач терминального управления

Задачи терминального управления состоят в «перемещении» объекта из одного состояния в конечную (терминальную) точку. Они возникают, например, при управлении движением механических объектов, таких, как роботы, а также для маневрирования самолетов, мягкой посадки на Луну, приземления космического аппарата в заданной точке.

Кандидат физико-математических наук, доцент кафедры общей математики ВМК МГУ Елена Хорошилова рассказала: «В рамках новой соответствующей вычислительной техники удалось доказать сходимость вычислительных процессов по всем компонентам решения задачи терминального управления».

В работе применялись методы классического анализа (формулы Ньютона-Лейбница, оценки Гронуолла) и функционального анализа (теория дифференциальных уравнений), говорится на сайте МГУ.

Елена Хорошилова отметила: «Математическое моделирование в настоящее время стало основным фактором принятия трудных решений в сложных ситуациях, которые характеризуются наличием многих плохо согласованных факторов в условиях полной или частичной неопределенности». Она подчеркнула, что ценность таких моделей «бесконечно высока».

Исследование проходило в сотрудничестве с учеными из Вычислительного центра имени А.А. Дородницына Российской академии наук.

Далее в рубрике

Читайте в рубрике «Новости «Умная Россия»»