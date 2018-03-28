Ученые нашли «клад» в вулканических выбросах
Ученые нашли «клад» в вулканических выбросах

Выделяемые вулканами газы содержат редкие соединения драгметаллов

Специалисты из Института геологии и минералогии, Института геологии и геофизики нефти Сибирского отделения РАН и Института экспериментальной минералогии РАН провели на Курильских островах исследование фумарольных инкрустаций – наростов, образующихся в результате выхода на поверхность фумарольных газов.

Они выделяются из активных вулканов в промежутках между извержениями. При этом на состав газов существенно влияет их температура, которая может колебаться от 100 до 700 градусов Цельсия.

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