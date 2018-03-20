Ученые исследуют животный мир Таймыра
На Таймыре пройдут масштабные исследования оленей, моржей и белых медведей
Ученые из объединенной дирекции «Заповедников Таймыра» отправятся в восточную часть полуострова Таймыр в Красноярском крае, чтобы провести комплексное исследование животного мира.
Специалисты уделят особое внимание изучению популяции дикого северного оленя, белого медведя, ластоногих и других представителей фауны этой северной земли.
Полная версия статьи доступна на сайте «Умная страна»Далее в рубрике Жители Алтая – родственники североамериканских индейцевЖители южной части Алтая оказались близкими родственниками американских индейцев Читайте в рубрике «Исследования» Хокинг: «Жизнь была бы очень трагичной, если бы не была такой забавной…»МГУ выразил соболезнования в связи с кончиной великого ученого - Стивена Хокинга
Комментарии