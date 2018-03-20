Ученые исследуют животный мир Таймыра
Ученые исследуют животный мир Таймыра

На Таймыре пройдут масштабные исследования оленей, моржей и белых медведей

Ученые из объединенной дирекции «Заповедников Таймыра» отправятся в восточную часть полуострова Таймыр в Красноярском крае, чтобы провести комплексное исследование животного мира.

Специалисты уделят особое внимание изучению популяции дикого северного оленя, белого медведя, ластоногих и других представителей фауны этой северной земли.

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Места: Россия
События: наука
Персоны: ученые
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