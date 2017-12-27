Ученые исследовали проблему неустойчивой занятости россиян

Авторами исследования «Неустойчивость занятости: международный и российский контексты будущего сферы труда» стали ученые из Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова (РЭУ). Исследователи отмечают, что на современном рынке труда появилось большое количество новых форм занятости, которые предполагают работу вне офиса.

Они не совсем укладываются в привычные рамки Трудового кодекса, который подразумевает работу с девяти до шести на рабочем месте, социальные гарантии и пенсии, бессрочный трудовой договор. Тип занятости, который выходит за эти строгие правила, ученые называют нестандартным.

Российские ученые составили перечень признаков такого рода деятельности. Для нестандартной занятости характерны отсутствие гарантий, дохода, социального пакета, она предполагает различные риски.

Соавтор монографии Вадим Квачев, кандидат социологических наук, старший преподаватель кафедры управления человеческими ресурсами РЭУ имени Г.В. Плеханова отметил: «В некоторых случаях бывает так, что занятость выглядит стандартной, но сам работник не вполне уверен в завтрашнем дне, стабильности своего положения, заработной плате. Он слабо защищен от увольнения, его доступ к реализации своих трудовых прав крайне ограничен».

Ученым удалось определить количество неустойчиво занятых россиян. Они ссылаются на данные Росстата, согласно которым в 2016 году количество таких работников составило до 80%. Также сотрудники университета провели социологическое исследование в интернете, которое длилось с 13 по 29 сентября 2016 года. В нем приняли участие 1002 респондента в возрасте от 15 до 72 лет, сообщает «Газета.ru».

Опрос показал многоуровневый характер неустойчивой занятости и выявил ряд характеристик такого вида деятельности: сниженный доход, низкая самооценка участников из-за материального положения, защищенность трудовых прав, наличие «переработок», присутствие нарушений трудовых прав, дискриминация.

Ученые рассчитывают, что монография привлечет внимание не только научного сообщества, но и государственной власти. Анализ результатов деятельности ученых позволит разработать механизмы по снижению нестандартной занятости в России.

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