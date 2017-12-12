Ученые доказали полезность пассивных экзоскелетов

Использование пассивного экзоскелета позволяет человеку экономить значительное количество энергии при переносе тяжестей. Применение подобных устройств заметно повысит силу и выносливость рабочих.
К такому выводу пришли российский физик Александр Формальский из Научно-исследовательского института механики МГУ и его французский коллега Янник Остин из университета Нанта.
Они создали компьютерную модель человека в пассивном экзоскелете и просчитали количество затрачиваемой энергии при ходьбе и различных видах физической нагрузки. Результаты исследования они опубликовали в издании Multibody System Dynamics.
Расчеты ученые производили исходя из следующих параметров: на человеке ростом в 175 сантиметров и весом в 75 килограммов надет экзоскелет, весящий до 14 килограммов. Физики установили, что в такой экипировке человек будет экономить порядка 28% энергии при переноске грузов весом в 40 килограммов.
Пассивные экзоскелеты просты в устройстве и практически не требуют обслуживания. По мнению ученых, эти устройства сегодня недооцениваются, хотя способны значительно повысить производительность труда рабочих и снизить количество травм на производстве.Далее в рубрике Найден способ повысить емкость аккумуляторовРоссийские ученые придумали, как увеличить вдвое объем литий-ионных аккумуляторов, используемых в подавляющем большинстве современных электронных устройств. Читайте в рубрике «Новости «Умная Россия»» Поставила точкуУчёная из МГУ разрешила долгий спор биологов
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