Участники интенсива «Остров 10-21» разработали проект для передачи данных между блокчейн-сетями
pixabay

pixabay

Специалисты предложили создать децентрализованные приложения на базе платформы Ethereum

Участники образовательного курса по подготовке специалистов для цифровой экономики «Остров 10-21» разработали несколько проектов по использованию данных социальных сетей и взаимодействию блокчейн-сетей.

Участники направляения «Децентрализованные системы обработки и хранения информации (блокчейн)» создают приложение, которое позволит связать несколько блокчейн-сетей для передачи данных между ними.

«В лаборатории мы изучаем, как можно строить децентрализованные приложения на базе технологии блокчейн Ethereum, мы пытаемся связать несколько блокчейн-сетей и решаем вопрос, как между ними передавать данные», - рассказал ведущий специалист STEM-программ отдела проектных олимпиад Университета Иннополис, преподаватель X-Labs Александр Колотов.

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Теги:
Места: Россия
События: наука
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