Как уберечься от клещей

Весна медленно, но верно вступает в свои права, а это значит, что пора задуматься о том, как противостоять вирусному клещевому энцефалиту.

Медики в один голос твердят, что единственный способ уберечься от клещевого энцефалита – вакцинация. В идеале, первую прививку лучше всего проводить поздней осенью или в начале зимы, вторую вакцинацию — через один — три месяца после первой, третью — через девять — двенадцать месяцев после второй вакцинации, а все последующие вакцинации — раз в три года.

Тем, кто не успел сделать прививку осенью, не стоит отчаиваться, так как существует экстренная схема вакцинации, при которой второе введение вакцины проводится через две недели после первой. Однако стойкий иммунитет возникает не ранее, чем через две-три недели после второйпрививки, и до этого времени не стоит ходить в лес.

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