Тюменские ученые выпустили обогащенное витаминами суфле из печени оленя

В Тюменском индустриальном университете (ТИУ) создали снеки, способствующие снижению стресса, а также обогащенное витаминами суфле из печени северного оленя. Проект направлен на повышение эффективности освоения Арктической зоны России.

«Учеными опорного вуза разработаны различные продукты специально для людей, проживающих в условиях Крайнего Севера. Такая работа ведется в рамках стратегического проекта. В частности, специалисты выпустили суфле из печени северного оленя, котлеты для профилактики йододефицита, снеки-антистресс и иммуномодулирующие напитки», - сообщили в пресс-службе вуза.

Сотрудники кафедры товароведения и технологии продуктов питания ТИУ проводят исследования, направленные на создание из мясоколбасных изделий, быстрорастворимых напитков и десертов лечебно-профилактических продуктов.

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