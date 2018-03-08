Тюменские ученые выпустили обогащенное витаминами суфле из печени оленя
pixabay.com

pixabay.com

Продукт предназначен для жителей Крайнего Севера

В Тюменском индустриальном университете (ТИУ) создали снеки, способствующие снижению стресса, а также обогащенное витаминами суфле из печени северного оленя. Проект направлен на повышение эффективности освоения Арктической зоны России.

«Учеными опорного вуза разработаны различные продукты специально для людей, проживающих в условиях Крайнего Севера. Такая работа ведется в рамках стратегического проекта. В частности, специалисты выпустили суфле из печени северного оленя, котлеты для профилактики йододефицита, снеки-антистресс и иммуномодулирующие напитки», - сообщили в пресс-службе вуза.

Сотрудники кафедры товароведения и технологии продуктов питания ТИУ проводят исследования, направленные на создание из мясоколбасных изделий, быстрорастворимых напитков и десертов лечебно-профилактических продуктов.

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Места: Россия
События: наука
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