Тюменские ученые выпустили обогащенное витаминами суфле из печени оленя

Продукт предназначен для жителей Крайнего Севера
В Тюменском индустриальном университете (ТИУ) создали снеки, способствующие снижению стресса, а также обогащенное витаминами суфле из печени северного оленя. Проект направлен на повышение эффективности освоения Арктической зоны России.
«Учеными опорного вуза разработаны различные продукты специально для людей, проживающих в условиях Крайнего Севера. Такая работа ведется в рамках стратегического проекта. В частности, специалисты выпустили суфле из печени северного оленя, котлеты для профилактики йододефицита, снеки-антистресс и иммуномодулирующие напитки», - сообщили в пресс-службе вуза.
Сотрудники кафедры товароведения и технологии продуктов питания ТИУ проводят исследования, направленные на создание из мясоколбасных изделий, быстрорастворимых напитков и десертов лечебно-профилактических продуктов.
Полную версию статьи читайте на портале «Умная страна»Далее в рубрике Землю атакуют магнитные буриВ марте россиянам придется пережить сразу семь магнитных бурь Читайте в рубрике «Наука и технологии» Искусство интимного подарка8 марта с нетерпением ждут без исключения все очаровательные дамы России
Комментарии