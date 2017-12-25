Тюменские физики научились управлять летающими каплями
Тюменские физики научились управлять летающими каплями

Ученые Тюменского государственного университета (ТюмГУ) научились создавать кластеры из микрочастиц жидкости и удерживать их в левитирующем состоянии до нескольких часов.

«Условно говоря, мы можем каждой сгенерированной нами капельке аэрозоля присвоить номер, завести на нее паспорт и наблюдать за ней длительно. В природных аэрозолях, которым, например, является обычный туман, — такое наблюдение невозможно, потому что вы никогда не отследите поведение отдельно взятой капельки», - цитирует РИА «Новости» заведующего лабораторией микрогидродинамических технологий ТюмГУ, доктора технических наук Александра Федорца.

По словам ученых, в каждой капле происходят процессы преобразования опасных веществ в безопасные и наоборот. Технология позволяет контролировать поведение капель и изучать эти процессы. Полученные знания могут помочь в прогнозировании природных явлений, понимании процессов загрязнения окружающей среды и предотвращении экологических катастроф.

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