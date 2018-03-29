Тяжелые металлы заменят йод
Российские ученые создали перспективную замену рентгеноконтрастных препаратов
Молибден, вольфрам и рений могут заменить применяемые сегодня в медицине рентгеноконтрастные препараты, которые способны вызвать аллергические реакции у пациентов.
Дело в том, что в составе существующих на сегодняшний день контрастных препаратов лежат производные трийодбензола, они безопасны, хорошо растворяются, а также имеют низкие значения токсичности.
Вместе с тем в составе этих препаратов есть йод, который можно принимать не всем - из-за аллергии или проблем с щитовидной железой.
В случае наличия противопоказаний у пациентов, медики используют замену на основе металла гадолиния, однако такие препараты более токсичны и имеют склонность к накоплению в организме.
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