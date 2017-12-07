Турбулентность не застанет пилотов врасплох

Специалисты использовали допплеровский ветровой лидар – прибор, который позволяет определить скорость движущегося объекта по сдвигу частоты рассеянного лазерного излучения. Кроме того, с его помощью можно оценить интенсивность хаотического перемешивания в воздухе аэрозольных частиц, вызываемого турбулентностью.

По словам ученых, лидар необходимо закрепить на борту самолета. Посылая по ходу полета лазерный луч и принимая рассеянный, пилоты будут получать данные об основных параметрах турбулетных ветровых полей – кинетической турбулентной энергии и скорости ее рассеивания. Это позволит им заранее выявлять зоны турбулентности, сообщает издание Optics Express, опубликовавшее результаты экспериментов.

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