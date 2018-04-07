Цифровую модель безэкипажного судна создают в «Росатоме»
pixabay.com

pixabay.com

Оно повысит эффективность морских перевозок в Арктике

Сотрудники предприятия госкорпорации «Росатом» Российского федерального ядерного центра – Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) разрабатывают цифровую модель безэкипажного судна, которое будет осуществлять морские перевозки в Арктике.

Регион отличается суровыми условиями климата и потому большая доля затрат в судовождении связана с созданием инфраструктуры для жизнеобеспечения членов экипажа.

«При создании цифровой модели безэкипажного судна станет возможным получить существенные улучшения в конструкции корпуса, отказаться от надстройки, разместить в носовой части грузовой трюм, оптимизировать соотношения размерений судна, не боясь неблагоприятного влияния резкой качки на обитаемость экипажа, исключить системы обеспечения жизнедеятельности», - пояснил представитель ядерного центра.

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Теги:
Места: Россия
События: наука
Персоны: ученые
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