Триклозан вреден для здоровья

К такому выводу пришли специалисты из Института теоретической и экспериментальной биофизики РАН в Пущино после серии экспериментов на крысах.

По словам ведущего научного сотрудника лаборатории митохондриального транспорта, доктора биологических наук Константина Белослудцева, долгое время считалось, что триклозан безвреден для человека и животных.

Он отметил, что это вещество используется в различных мылах и косметических продуктах, а также используется в санитарных средствах для больниц.

Ученые из ИТЭБ РАН при финансовой поддержке РФФИ, РНФ и Минобрнауки провели эксперимент на искусственных липидных мембранах — липосомах. Триклозан вызывал образование пор и в них. На практике это означает, что накопление триклозана в организме будет оказывать вредное воздействие.

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