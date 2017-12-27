Трехмерная карта помех улучшит радиосвязь

Физики из Казанского федерального университета впервые в мире смогли комплексно проанализировать слабые перемещающиеся ионосферные возмущения (ПИВ).

Эти гигантские волновые неоднородности можно сравнить с лентообразным полярным сиянием, но увидеть их невозможно, так как в средних широтах они не светятся.

Однако российским физикам удалось воссоздать трехмерную пространственно-временную структуру среднеширотных ионосферных возмущений с помощью двух методик радиозондирования.

С помощью ионозонда с повышенным временным и высотным разрешением и особо плотной сети приемников GPS/ГЛОНАСС исследователи зафиксировали структуру слабых среднемасштабных перемещающихся ионосферных возмущений в нужном ракурсе.

Созданная российскими специалистами трехмерная карта слабых ПИВ позволит понять, почему эти волновые структуры формируются в средних широтах и создают помехи для радиосигналов.

«Необходимо отметить, что большинство радаров когерентного и некогерентного рассеяния имеют недостаточную чувствительность, чтобы детектировать слабые среднемасштабные ПИВ. В мире существует всего один радар, который может их увидеть, расположенный в Аресибо», - рассказал соавтор работы Адель Акчурин.

Он пояснил, что ранее причиной формирования всех перемещающихся ионосферных возмущений считали внутренние гравитационные волны, однако открытие поставило под сомнение данное утверждение, выявив необходимость дальнейшего изучения, сообщает «Индикатор».

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