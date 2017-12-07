Не требующее стирки белье создали для «лунных экипажей»

В состав одежды входят углеволокна с антибактериальными свойствами
Участники эксперимента по длительной изоляции «Сириус» в Институте медико-биологических проблем РАН испытали новую уникальную одежду для лунных экипажей, которую не надо стирать.
Для будущих экипажей, которые отправятся на Луну, разработана современная полетная одежда, совмещающая в себе функции спортивного костюма, пижамы и представительского костюма, в котором смело можно предстать перед видеокамерой во время связи с Землей.
Серые раздельные брючные комплекты, хорошо вентилируемые и сохраняющие тепло, прошли успешные испытания в «Сириусе».
Кроме того, испытатели опробовали и уникальное лунное белье с углеволокном, обладающим антибактериальными свойствами. Эксперимент показал, что даже через две недели постоянного ношения белье не загрязнилось.
Комплекты одежды, которые используются на корабль «Союз», были разработаны еще в 70-х годах прошлого века. Когда полеты на орбиту длились по двое суток, члены экипажа переодевались в них. Последнее время, когда космонавтов доставляют до МКС за 6 часов, надобность в переодевании вообще отпала, пишет «МК».Далее в рубрике В Петербурге открылся съезд молодых ученыхСегодня в Санкт-Петербурге открылась Всероссийская конференция молодых ученых «Дальние горизонты науки» и VIII Всероссийский съезд Советов молодых ученых и специалистов Читайте в рубрике «Инновации» Станислав Протасов: «Технологии Acronis спасают миллионы»Сооснователь IT-гиганта представил в Технопарке МФТИ настоящий гоночный болид «Формулы-1»
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