Не требующее стирки белье создали для «лунных экипажей»
pixabay.com

pixabay.com

В состав одежды входят углеволокна с антибактериальными свойствами

Участники эксперимента по длительной изоляции «Сириус» в Институте медико-биологических проблем РАН испытали новую уникальную одежду для лунных экипажей, которую не надо стирать.

Для будущих экипажей, которые отправятся на Луну, разработана современная полетная одежда, совмещающая в себе функции спортивного костюма, пижамы и представительского костюма, в котором смело можно предстать перед видеокамерой во время связи с Землей.

Серые раздельные брючные комплекты, хорошо вентилируемые и сохраняющие тепло, прошли успешные испытания в «Сириусе».

Кроме того, испытатели опробовали и уникальное лунное белье с углеволокном, обладающим антибактериальными свойствами. Эксперимент показал, что даже через две недели постоянного ношения белье не загрязнилось.

Комплекты одежды, которые используются на корабль «Союз», были разработаны еще в 70-х годах прошлого века. Когда полеты на орбиту длились по двое суток, члены экипажа переодевались в них. Последнее время, когда космонавтов доставляют до МКС за 6 часов, надобность в переодевании вообще отпала, пишет «МК». 

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