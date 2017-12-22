Топливные аэрозоли позволят экономить на горючем
pixabay.com

pixabay.com

В Томском политехническом университете (ТПУ) разработали технологию получения топливных аэрозолей

Как отмечают исследователи, технологию можно использовать для быстрого розжига котлов ТЭС и котельных, в двигателях внутреннего сгорания автомобилей. Разработка российских ученых позволит экономично расходовать топливо и снизит уровень загрязнения окружающей среды.

Специалисты отмечают, что главной проблемой в энергетике является поиск условий эффективного зажигания топлива, что является важным этапом большинства теплоэнергетических процессов.

Руководитель научного коллектива Павел Стрижак пояснил: «Прежде чем подавать угольное топливо в топку котла, его необходимо прогревать до высоких температур. Обычно для этого предварительно сжигают растопочное топливо, например, мазут, дизельное топливо и так далее».

Новая технология позволяет экономить ресурсы в процессе розжига топлива. Ученые получили аэрозоли с помощью технологических и сточных вод, которые содержат от 3% до 10% органических примесей (бензин, керосин, нефть, различные масла и прочее). Они способствуют лучшему горению топлива, говорится на сайте ТПУ. За счет быстрого розжига камера сгорания прогревается быстрее, а значит, топлива будет потрачено гораздо меньше.

В этом, по мнению разработчиков, заинтересованы концерны по производству автомобилей. Уникальность технологии состоит в том, что ее можно использовать в широкой группе различных топливных эмульсий и суспензий.

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Места: Россия
События: наука
Персоны: ученые
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