В Томском университете начнут готовить парфюмеров

Ректор Томского государственного университета (ТГУ) Эдуард Галажанский встретился с председателем правления Российской парфюмерно-косметической ассоциации Татьяной Пучковой для обсуждения вопросов, касающихся выполнения научных разработок для предприятий парфюмерной промышленности, а также подготовки кадров для этой отрасли
Татьяна Пучкова отметила, что серьезной проблемой является нехватка химиков-технологов. «На предприятия приходят специалисты из пищевой, фармацевтической и других отраслей, которые не обладают нужными компетенциями, поэтому готовить технологов нужно именно под себя», - отметила она.
Одним из приоритетных направлений сотрудничества Татьяна Пучкова и Эдуард Гаджинский определили разработку и реализацию образовательных программ на базе химического факультета и факультета инновационных технологий, говорится на сайте ТГУ.
Председатель Российской парфюмерно-косметической ассоциации отметила, что с 2018 года производителей парфюмерии ждет ужесточение правил. «Информация, заявленная на этикетке, должна будет полностью соответствовать характеристикам продукта, поэтому спрос на специалистов по контролю качества парфюмерной и косметической продукции резко возрастет», - подчеркнула она.
Пучкова подчеркнула, что серьезной проблемой российской парфюмерной и косметической промышленности является недостаток поставщиков отечественного сырья. Ученые ТГУ предложили решить это вопрос за счет богатой флоры Сибири, отметив, что Ханты-Мансийск и Салехард не раз заявляли о готовности поставлять растительное сырье, однако они не имеют рынка сбыта.Далее в рубрике Сибирские ученые напишут «Красную книгу Эвенкии»Сибирские ученые работают над проектом «Красная книга Эвенкии», который посвящен выявлению животных, находящихся под угрозой исчезновения
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