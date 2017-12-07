В Томском госуниверситете будут обучаться сотрудники министерства Лаоса

Российские ученые передали коллегам оборудование для лаборатории по изучению климата. Между ТГУ и Министерством природных ресурсов и экологии Лаоса подписан меморандум о сотрудничестве.

Проректор по международной деятельности Артем Рыкун отметил: «Лаос – одна из стран дальнего зарубежья, где влияние России по-прежнему существенно. Более половины членов кабинета министров, включая премьера, знают русский язык и являются выпускниками российских вузов».

Рыкун встретился с Президентом Лаосского национального университета Сомси Нгомпхансаем, сообщается на сайте ТГУ. Они договорились о подготовке на базе ТГУ специалистов в области природопользования и защиты окружающей среды из числа граждан Лаоса. Представитель Министерства природных ресурсов и экологии Лаоса Соммад Фолсен поддержал инициативу ТГУ об обучении лаосских специалистов в магистратуре и аспирантуре российского вуза.

В настоящее время в Томске обучается около 40 лаосских студентов.

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