Томский университет займется изучением океана возле острова Амбон

В ходе визита в Россию делегации из университета Паттимура было принято решение о совместной работе по добыче полезных ископаемых и изучению биоразнообразия океана в Индонезии. Подготовкой студентов займется российский вуз.

Проректор ТГУ по международной деятельности Артем Рыкун рассказал, что территория Индонезии чрезвычайно интересна. Так, в провинции Амбон недавно было открыто самое крупное в регионе месторождение нефти и газа. Также провинция является частью Кораллового треугольника, на котором сосредоточена богатая флора и фауна.

Одним из направлений работы российских ученых будет установка оборудования ТГУ в провинции Амбон и создание исследовательской станции, сообщается на сайте вуза. Она станет единственной станцией, которую установит университет в Южном полушарии, почти на экваторе. Аппаратно-программынй комплекс ТГУ позволит проводить анализ водной среды в открытом море, в частности, изучить планктон, который быстро реагирует на неблагоприятные изменения воды.

В будущем году ректор университета Паттимура планирует направить в ТГУ 20-25 студентов для обучения и стажировок.

В 2017 году ТГУ и учебное заведение Индонезии подписали договор о сотрудничестве, который стал первым шагом к развитию академических обменов и совместных исследований.

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