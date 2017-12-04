Томский университет первым в России примет участие в программе ООН по развитию территорий

Стороны начнут сотрудничать в сфере образования, инноваций и науки. Полученные в ходе исследования данные и запущенные в вузе новые программы позволят специалистам по планированию городов и урбанистике сделать пространство населенных пунктов Сибири более безопасным, экологичным и устойчивым.

Директор по исследованиям и развитию программы ООН-Хабитат Эдуардо Морено заявил: «Подписание меморандума с ТГУ для нас является очень важным, поскольку в университетах собрана критическая масса знаний, которые ООН надеется использовать для выявления факторов, порождающих глобальные проблемы, чтобы найти пути их решения».

Морено отметил, что ТГУ стал первой образовательной организацией, с которой ООН-Хабибат стал сотрудничать. Взаимодействие с российским университетом откроет возможности для исследования сибирских и арктических городов, результаты которых лягут в основу разработки ООН стратегии успешного развития данных территорий. Также на базе университета будет действовать программа подготовки специалистов в сфере городского развития, говорится на сайте ТГУ.

Программа ООН по населенным пунктам основана в 1978 году. В настоящее время ООН-Хабибат действует в более чем 90 странах и выполняет свыше 300 программ.

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