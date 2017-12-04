Томский университет первым в России примет участие в программе ООН по развитию территорий

Томский государственный университет подписал с директором по исследованиям и развитию Программы по населенным пунктам (ООН-Хабитат) Эдуардо Морено протокол о намерениях
Стороны начнут сотрудничать в сфере образования, инноваций и науки. Полученные в ходе исследования данные и запущенные в вузе новые программы позволят специалистам по планированию городов и урбанистике сделать пространство населенных пунктов Сибири более безопасным, экологичным и устойчивым.
Директор по исследованиям и развитию программы ООН-Хабитат Эдуардо Морено заявил: «Подписание меморандума с ТГУ для нас является очень важным, поскольку в университетах собрана критическая масса знаний, которые ООН надеется использовать для выявления факторов, порождающих глобальные проблемы, чтобы найти пути их решения».
Морено отметил, что ТГУ стал первой образовательной организацией, с которой ООН-Хабибат стал сотрудничать. Взаимодействие с российским университетом откроет возможности для исследования сибирских и арктических городов, результаты которых лягут в основу разработки ООН стратегии успешного развития данных территорий. Также на базе университета будет действовать программа подготовки специалистов в сфере городского развития, говорится на сайте ТГУ.
Программа ООН по населенным пунктам основана в 1978 году. В настоящее время ООН-Хабибат действует в более чем 90 странах и выполняет свыше 300 программ.Далее в рубрике На стоянке древнего человека Сунгирь нашли украшения для погребенияАрхеолог из МГУ Владислав Житенев исследовал украшения, обнаруженные на стоянке древнего человека Сунгирь, и выяснил, что многие из них были сделаны специально для погребения Читайте в рубрике «Умная Россия» Пост продлевает жизньСегодня начался Рождественский пост, который закончится в канун Рождества 6 января
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