Томский политех запустил проект по подготовке IT-специалистов для энергетики
pixabay.com

pixabay.com

Томский политехнический университет вместе с Системным оператором Единой энергетической системы будут готовить специалистов в сфере IT для энергетики

Студенты магистратуры получат образование по двум программам: «Управление режимами электроэнергетических систем» и «Информационные технологии в электроэнергетике». Таким образом, выпускники будут обладать знаниями как в электроэнергетике, так и в сфере информационных технологий. По итогам обучения им будут выданы сразу два диплома.

Директор Филиала АО «Системный оператор Единой энергетической системы» «Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Сибири» (ОДУ Сибири) Алексей Хлебов заявил, что компания с 2007 года готовит специалистов для работы на предприятиях электроэнергетики. Он отметил, что специфика деятельности организации требует от сотрудника высокого уровня надежности и уникального набора компетенций.

В обучение студентов активно вовлечены сотрудники АО «СО ЕЭС»: они проводят теоретические и практические занятия, руководят дипломными работами и производственной практикой, входят в состав государственной аттестационной комиссии, говорится на сайте ТПУ. Это позволяет Системному оператору выбирать лучших студентов, мотивированных на работу в области оперативно-диспетчерского управления энергосистемой.

Теги:
Места: Россия
События: наука
Персоны: ученые
Российские ученые: светлячки будут проверять фрукты и овощи на токсичность Далее в рубрике Российские ученые: светлячки будут проверять фрукты и овощи на токсичностьДанный метод анализа разработали ученые из Сибирского федерального университета

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях. Только экспертный взгляд на события
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО