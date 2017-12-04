Томский политех запустил проект по подготовке IT-специалистов для энергетики

Студенты магистратуры получат образование по двум программам: «Управление режимами электроэнергетических систем» и «Информационные технологии в электроэнергетике». Таким образом, выпускники будут обладать знаниями как в электроэнергетике, так и в сфере информационных технологий. По итогам обучения им будут выданы сразу два диплома.

Директор Филиала АО «Системный оператор Единой энергетической системы» «Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Сибири» (ОДУ Сибири) Алексей Хлебов заявил, что компания с 2007 года готовит специалистов для работы на предприятиях электроэнергетики. Он отметил, что специфика деятельности организации требует от сотрудника высокого уровня надежности и уникального набора компетенций.

В обучение студентов активно вовлечены сотрудники АО «СО ЕЭС»: они проводят теоретические и практические занятия, руководят дипломными работами и производственной практикой, входят в состав государственной аттестационной комиссии, говорится на сайте ТПУ. Это позволяет Системному оператору выбирать лучших студентов, мотивированных на работу в области оперативно-диспетчерского управления энергосистемой.

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