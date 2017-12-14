Томский и Пекинский университеты будут развивать аэрокосмический инжиниринг

Пекинский политехнический университет является первым учебным заведением Китая, где можно получить техническое образование, а ТПУ – первым в азиатской части России. Соглашение о сотрудничестве подписано в рамках визита руководства российского вуза в Китай.

Пекинский политех носит статус Национального ключевого университета. Среди профильных направлений подготовки кадров - «Машиностроение и автомобилестроение», «Информационные технологии и кибернетика», «Аэрокосмические технологии», «Математика, химия и физика» и «Материаловедение».

Соглашение о сотрудничестве предполагает стипендиальные обменные программы, обучение бакалавров из ТПУ в пекинской магистратуре, руководство аспирантами. Среди перспективных направлений совместной научной работы следует отметить аэрокосмический инжиниринг, сообщается на сайте ТПУ.

Ранее делегация Томского политеха во главе с ректором Петром Чубиком побывала в Университете Цинхуа и договорилась с руководством вуза о сотрудничестве в области неразрушающего контроля и ядерных технологий. Теперь студенты ТПУ смогут обучаться в ведущем университете Азии, который также занимает 25-е место в ировом рейтинге вузов.

Далее в рубрике