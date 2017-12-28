Томские ученые выявили аномальное содержание серебра в питьевой воде

Специалисты провели инструментальный нейтронно-активационный анализ проб на исследовательском реакторе вуза по инициативе коллег из Башкирского госуниверситета.

Заведующий кафедрой геологии и полезных ископаемых Башкирского госуниверситета Исхак Фархутдинов рассказал: «Для анализа качества воды мы организовали в 2016 году сбор проб накипи в разных районах республики и отправили их для анализа в ТПУ, где есть необходимое для этого оборудование. На днях получили результаты исследования, которые теперь предстоит обсудить с коллегами».

Для анализа было взято 450 проб накипи из чайников, самоваров и прочих бытовых приборов жителей Башкирии. Проверка осуществлялась в ядерно-геохимической лаборатории кафедры геоэкологии и геохимии Томского политеха. В настоящее время там находится единственный исследовательский реактор на территории Сибири и Дальнего Востока. Он входит в перечень уникальных научных установок страны.

Ученые ТПУ проверили содержание в накипи урана, тория, серебра, золота, железа и прочих элементов. Партия проб помещаается в реактор, где вода подвергается облучению. Это приводит к делению химических элементов: по дочерним продуктам и периодам их полураспада можно определить концентрации исходных элементов.

В результате анализа ученые зафиксировали превышение уровня серебра в 60 раз, передает портал «Новости сибирской науки». Ученые связывают это с геологическими особенностями местности и с промышленной активностью в регионе.

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