Томские ученые выявили аномальное содержание серебра в питьевой воде
pixabay.com

pixabay.com

Ученые Томского политехнического университета обнаружили аномальные концентрации серебра в пробах накипи, взятых в Ермекеевском и Белебеевском районах Башкирии

Специалисты провели инструментальный нейтронно-активационный анализ проб на исследовательском реакторе вуза по инициативе коллег из Башкирского госуниверситета.

Заведующий кафедрой геологии и полезных ископаемых Башкирского госуниверситета Исхак Фархутдинов рассказал: «Для анализа качества воды мы организовали в 2016 году сбор проб накипи в разных районах республики и отправили их для анализа в ТПУ, где есть необходимое для этого оборудование. На днях получили результаты исследования, которые теперь предстоит обсудить с коллегами».

Для анализа было взято 450 проб накипи из чайников, самоваров и прочих бытовых приборов жителей Башкирии. Проверка осуществлялась в ядерно-геохимической лаборатории кафедры геоэкологии и геохимии Томского политеха. В настоящее время там находится единственный исследовательский реактор на территории Сибири и Дальнего Востока. Он входит в перечень уникальных научных установок страны.

Ученые ТПУ проверили содержание в накипи урана, тория, серебра, золота, железа и прочих элементов. Партия проб помещаается в реактор, где вода подвергается облучению. Это приводит к делению химических элементов: по дочерним продуктам и периодам их полураспада можно определить концентрации исходных элементов.

В результате анализа ученые зафиксировали превышение уровня серебра в 60 раз, передает портал «Новости сибирской науки». Ученые связывают это с геологическими особенностями местности и с промышленной активностью в регионе.

Теги:
Места: Россия
События: наука
Персоны: ученые
Российские ученые заставили раковые клетки «голодать» Далее в рубрике Российские ученые заставили раковые клетки «голодать»В будущем это даст возможность не использовать химиотерапию Читайте в рубрике «Новости «Умная Россия»» Ответ на письмо горному братуЧеченский министр Джамбулат Умаров в «изысканном» тоне ответил дизайнеру Артемию Лебедеву Ответ на письмо горному брату

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Дискуссии без купюр.
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в обсуждениях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО