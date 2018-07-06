Томские ученые усовершенствовали протезы нанотрубками

Нанотрубки, покрывающие протез, имеют внутренний диаметр от 50 до 120 нм. С их помощью в организм человека можно вводить лекарства. Возможность регулировать диаметр позволяет индивидуально подбирать дозировку препаратов.

Нанотрубки покрыты гидроксиапатитом (кальций-фосфат), который входит в состав костной ткани. Он снижает вероятность отторжения имплантата организмом. Для нанесения материала был применен метод высокочастотного магнетронного распыления.

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