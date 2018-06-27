Томские ученые собрали робота-учителя
sibnovosti.ru

sibnovosti.ru

Он создан из конструктора собственной разработки с использованием отечественного чипа

Ученые из Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) разработали обучающего робота с использованием чипа российского производства.

Он может выполнять все основные задачи робототехники: к нему подсоединяются датчики газа, влажности, температуры, расстояния и другие. На его основе можно создать робота для соревнований, который будет обходить препятствия, играть в футбол, преодолевать лабиринт.

В самом вузе робота используют для обучения магистрантов, школьников, а также в проектном обучении.

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Теги:
Места: Россия
События: наука
Персоны: ученые
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