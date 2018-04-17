Томские ученые разрабатывают портативный детектор радиации
pixabay.com

pixabay.com

Прибор позволит измерять радиационный фон местности, одежды и продуктов без присутствия человека

В Томском политехническом университете (ТПУ) ведется разработка портативного детектора ионизирующего излучения. Благодаря автономности и небольшим размерам прибор сможет собирать данные в труднодоступных и опасных местах без непосредственного участия человека.

Автором разработки стал магистрант Инженерной школы ядерных технологий ТПУ Тимофей Никишкин. Проект получил финансовую поддержку в рамках программы «УМНИК-НТИ».

Помимо специализированного назначения, устройство может найти применение и в быту. Детектор будет полезен путешественникам и участникам экспедиций. Он актуален для регионов, в которых находятся ядерные объекты, в частности, АЭС, заводы, а также на территориях, где происходили ядерные аварии.

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Теги:
Места: Россия
События: наука
Персоны: ученые
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