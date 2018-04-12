Томские ученые разрабатывают программу для ликвидации помех GPS при северном сиянии
pixabay.com

pixabay.com

В рамках эксперимента на борту космического аппарата «Метеор-МП» разместят комплекс гелиофизической аппаратуры

Специалисты Томского государственного университета (ТГУ) участвуют в подготовке эксперимента, в рамках которого будет создана 3D-модель прохождения сигналов от навигационных спутников через ионосферу Земли. Это позволит преодолевать GPS и ГЛОНАСС помехи, которые возникают во время северного сияния.

В пресс-службе вуза пояснили, что с начала развития орбитальных навигационных систем ученые не раз заявляли о влиянии неоднородности распределения плазмы в верхней части атмосферы планеты на качество радиосвязи.

Особенно сильно этот эффект проявлял себя в полярных зонах.

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