Томские ученые разрабатывают программу для ликвидации помех GPS при северном сиянии
В рамках эксперимента на борту космического аппарата «Метеор-МП» разместят комплекс гелиофизической аппаратуры
Специалисты Томского государственного университета (ТГУ) участвуют в подготовке эксперимента, в рамках которого будет создана 3D-модель прохождения сигналов от навигационных спутников через ионосферу Земли. Это позволит преодолевать GPS и ГЛОНАСС помехи, которые возникают во время северного сияния.
В пресс-службе вуза пояснили, что с начала развития орбитальных навигационных систем ученые не раз заявляли о влиянии неоднородности распределения плазмы в верхней части атмосферы планеты на качество радиосвязи.
Особенно сильно этот эффект проявлял себя в полярных зонах.
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