Томские ученые в два раза улучшили «зрение» наноскопов
pixabay.com

pixabay.com

Новый метод увеличения разрешения в самых точных микроскопах разработан вместе с британскими исследователями

Специалисты Томского политехнического университета (ТПУ) вместе с учеными Бангорского университета из Великобритании нашли способ увеличить разрешение и контраст самых «зорких» микроскопов – наноскопов. Об этом рассказал профессор отделения электронной инженерии ТПУ Игорь Минин.

«Если использовать в качестве линз в таких микроскопах несферические частицы, допустим цилиндры, кубики или пирамидки, то экранирование части поверхности приведет к увеличению разрешения и контраста получаемого с помощью микроскопа изображения в два-три раза», - пояснил он.

Минин отметил, что несферические частицы работают как суперлинзы и собирают затухающие волны, позволяющие формировать изображение с высоким расширением.

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