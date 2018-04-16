Томские ученые предложили новый способ очистки воды

Ученые Лаборатории моделирования процессов тепломассопереноса Инженерной школы энергетики Томского политехнического университета (ТПУ) разработали новый способ очистки сточной и питьевой воды от примесей с помощью взрывного разрушения капель. Это позволит не только качественно очищать воду, но и снизить негативное антропогенное воздействие на окружающую среду.

По словам специалистов, в мировой океан вместе со стоками попадают миллионы тонн нефтепродуктов, тяжелых металлов и прочих опасных веществ. Сброс таких стоков без предварительной обработки недопустим, так как многие загрязняющие компоненты оказывают пагубное воздействие на экосистему.

Разработанная томскими учеными технология термической очистки воды с помощью взрывного дробления капель позволит очищать ее качественно и недорого.

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