Томские ученые предложили новый способ оценки повреждений мозга при инсульте
В настоящее время он проходит стадию внедрения в нескольких медицинских центрах России
Специалисты лаборатории нейробиологии Томского государственного университета (ТГУ) создали новый метод оценки повреждений головного мозга, которые развиваются при инсульте.
Ученые предложили анализировать состояние миелина – вещества оболочек нервных волокон, от которого зависит правильная передача импульсов между нейронами. Этот метод позволит получать целостную картину изменений в месте поражения и повысит точность прогноза реабилитации пациентов.
Исследователи провели несколько экспериментов, в ходе которых проследили динамику разрушений. Чтобы «заглянуть» в поврежденный мозг, был использован способ оценки состояния миелина при помощи МРТ.
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