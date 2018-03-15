Томские ученые предложили новый способ оценки повреждений мозга при инсульте
pixabay.com

pixabay.com

В настоящее время он проходит стадию внедрения в нескольких медицинских центрах России

Специалисты лаборатории нейробиологии Томского государственного университета (ТГУ) создали новый метод оценки повреждений головного мозга, которые развиваются при инсульте.

Ученые предложили анализировать состояние миелина – вещества оболочек нервных волокон, от которого зависит правильная передача импульсов между нейронами. Этот метод позволит получать целостную картину изменений в месте поражения и повысит точность прогноза реабилитации пациентов.

Исследователи провели несколько экспериментов, в ходе которых проследили динамику разрушений. Чтобы «заглянуть» в поврежденный мозг, был использован способ оценки состояния миелина при помощи МРТ.

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