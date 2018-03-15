Томские ученые предложили новый способ оценки повреждений мозга при инсульте

Специалисты лаборатории нейробиологии Томского государственного университета (ТГУ) создали новый метод оценки повреждений головного мозга, которые развиваются при инсульте.

Ученые предложили анализировать состояние миелина – вещества оболочек нервных волокон, от которого зависит правильная передача импульсов между нейронами. Этот метод позволит получать целостную картину изменений в месте поражения и повысит точность прогноза реабилитации пациентов.

Исследователи провели несколько экспериментов, в ходе которых проследили динамику разрушений. Чтобы «заглянуть» в поврежденный мозг, был использован способ оценки состояния миелина при помощи МРТ.

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