В Томске разработают безэкипажный катер для обслуживания подводных аппаратов
pixabay.com

pixabay.com

Новинку представят в 2020 году

Ученые и магистранты Томского политехнического университета (ТПУ) работают над строительством безэкипажного катера, который позволит обслуживать подводные аппараты и навигационное оборудование для них.

Об этом рассказал научный руководитель проекта, заведующий лабораторией телекоммуникаций, приборостроения и морской геологии ТПУ Юрий Чурсин. По словам специалиста, катер будет чуть больше гидроцикла, он создается для постановки и сбора навигационных буев, по которым ориентируются подводные аппараты в автоматическом режиме.

«Когда мы проводили исследование рынка, то не нашли безэкипажного катера требуемых размеров в коммерческом доступе, поэтому было принято решение разработать его самим», - сказал Чурсин.

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Места: Россия
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