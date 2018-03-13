В Томске разработают безэкипажный катер для обслуживания подводных аппаратов

Новинку представят в 2020 году
Ученые и магистранты Томского политехнического университета (ТПУ) работают над строительством безэкипажного катера, который позволит обслуживать подводные аппараты и навигационное оборудование для них.
Об этом рассказал научный руководитель проекта, заведующий лабораторией телекоммуникаций, приборостроения и морской геологии ТПУ Юрий Чурсин. По словам специалиста, катер будет чуть больше гидроцикла, он создается для постановки и сбора навигационных буев, по которым ориентируются подводные аппараты в автоматическом режиме.
«Когда мы проводили исследование рынка, то не нашли безэкипажного катера требуемых размеров в коммерческом доступе, поэтому было принято решение разработать его самим», - сказал Чурсин.
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