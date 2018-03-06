В Томске нашли новый способ получения порошков «невидимости»
Разработка применима в военной, медицинской и еще ряде сфер
Речь идет о порошках, состоящих из полых микросфер магнетита, на основе которых могут быть созданы материалов, поглощающие СВЧ-излучение. Они могут быть применены при изготовлении обшивки военной техники, что сделает ее «невидимой» для радаров.
Кроме того, микропорошки могут служить «транспортным средством» для лекарств, а также применяться в лечении плохой свертываемости крови.
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