В Томске нашли новый способ получения порошков «невидимости»
В Томске нашли новый способ получения порошков «невидимости»

Разработка применима в военной, медицинской и еще ряде сфер

Речь идет о порошках, состоящих из полых микросфер магнетита, на основе которых могут быть созданы материалов, поглощающие СВЧ-излучение. Они могут быть применены при изготовлении обшивки военной техники, что сделает ее «невидимой» для радаров.

Кроме того, микропорошки могут служить «транспортным средством» для лекарств, а также применяться в лечении плохой свертываемости крови.

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Теги:
Места: Россия
Персоны: ученые
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