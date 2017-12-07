В Томске будут готовить специалистов для нефтегазовой отрасли
В Томске будут готовить специалистов для нефтегазовой отрасли

При Томском политехническом университете открыт передовой центр по подготовки специалистов по автоматизации производства в нефтегазовой сфере.

В его создании приняла участие французская энергомашиностроительная компания Schneider Electric, которая уже имеет опыт открытия подобных центров в других российских вузах.

Ректор университета Петр Чубик рассказал ТАСС, что подготовка специалистов будет осуществляться на самом передовом оборудовании, которого еще нет на нефтегазовых предприятиях. К моменту его внедрения в производство слушатели центра уже будут владеть навыками работы на такой технике.

На базе центра будут также проводиться научные исследования по линии вуза и обучение персонала сибирских компаний, являющихся партнерами французской фирмы.

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