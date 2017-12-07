В Томске будут готовить специалистов для нефтегазовой отрасли
При Томском политехническом университете открыт передовой центр по подготовки специалистов по автоматизации производства в нефтегазовой сфере.
В его создании приняла участие французская энергомашиностроительная компания Schneider Electric, которая уже имеет опыт открытия подобных центров в других российских вузах.
Ректор университета Петр Чубик рассказал ТАСС, что подготовка специалистов будет осуществляться на самом передовом оборудовании, которого еще нет на нефтегазовых предприятиях. К моменту его внедрения в производство слушатели центра уже будут владеть навыками работы на такой технике.
На базе центра будут также проводиться научные исследования по линии вуза и обучение персонала сибирских компаний, являющихся партнерами французской фирмы.Далее в рубрике В Свердловской области появилась своя криптовалютаВ Нижнем Тагиле выпустили собственную криптовалюту – Tagilcoin (TGC). Читайте в рубрике «Новости «Умная Россия»» Аритмию можно победитьРецепторы адреналина влияют на мерцательную аритмию
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