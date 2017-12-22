Тайная жизнь белых медведей

На острове, который считается «родиной» белого медведя, ученый выбрал самый, на его взгляд, естественный метод изучения хищника — наблюдение без какого-либо вмешательства.

Более двух тысяч раз зоолог встречался в Арктике с белыми медведями, и всего четыре раза животные пытались на него напасть. При этом Овсянников уверен, что атака белого медведя была спровоцирована человеком. Во всех случаях остановить агрессию зверя удавалось без оружия.

Зоолог говорит, что был даже случай, когда хищник приглашал его поиграть. Он отметил, что медведи — очень социальные животные. У каждого косолапого свой характер и выразительная мимика.

«Каждый год я наблюдал выводки, где были медвежата с разницей в возрасте в один год, биологически это не могут быть дети от одной мамы», - сказал Овсянников, сделав вывод, что часто медведицы принимают чужих медвежат, потерявших маму.

Кроме того, белые медведи не живут стаями, но у них распространены дружеские альянсы среди самцов. Два-три друга могут странствовать вместе.

У Никиты Овсяникова своя технология безопасного существования на территории белого медведя. Это система правил поведения в сочетании с использованием нелетальных средств отпугивания медведя, сообщает «РИА Новости».

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