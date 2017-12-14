Тайгу захватил сибирский шелкопряд

Сибирские ученые выяснили причину массового распространения этого вредителя
Ученые из Сибирского федерального университета, Красноярского научного центра СО РАН и Центра защиты леса Красноярского края в сотрудничестве с коллегами из NASA назвали причиной массового размножения шелкопряда на территории Сибири изменение климата в сторону потепления.
«Потепление климата открывает возможности для миграции сибирского шелкопряда в исторически свободные от вспышек северные территории тайги», - отмечают авторы статьи.
Ученые установили, что зона распространения шелкопряда продвинулась на 50 километров на север, а потенциальная зона поражения еще на 150-300 километров.
На сегодняшний день сибирский шелкопряд захватил уже 800 тысяч гектаров Приенисейской тайги и стремительно продвигается на север. Ущерб, нанесенный вредителем, составил более 105 миллиардов рублей.
В следующем году в Красноярском крае будет проведена обработка более 300 тысяч гектаров тайги, пораженной шелкопрядом.
Сибирский шелкопряд - это бабочка, гусеницы которой питаются хвоей почти всех хвойных деревьев. Деревья, поврежденные этим насекомым, ослабевают и гибнут, сообщает ТАСС.Далее в рубрике Уникальные очки «Ратника» испытали с боевым роботомЦентральный научно-исследовательский институт точного машиностроения ведет разработку электронных очков, которые войдут в новую экипировку российских военных «Ратник»
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