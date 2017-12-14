Тайгу захватил сибирский шелкопряд
pixabay.com

pixabay.com

Сибирские ученые выяснили причину массового распространения этого вредителя

Ученые из Сибирского федерального университета, Красноярского научного центра СО РАН и Центра защиты леса Красноярского края в сотрудничестве с коллегами из NASA назвали причиной массового размножения шелкопряда на территории Сибири изменение климата в сторону потепления.

«Потепление климата открывает возможности для миграции сибирского шелкопряда в исторически свободные от вспышек северные территории тайги», - отмечают авторы статьи.

Ученые установили, что зона распространения шелкопряда продвинулась на 50 километров на север, а потенциальная зона поражения еще на 150-300 километров.

На сегодняшний день сибирский шелкопряд захватил уже 800 тысяч гектаров Приенисейской тайги и стремительно продвигается на север. Ущерб, нанесенный вредителем, составил более 105 миллиардов рублей.

В следующем году в Красноярском крае будет проведена обработка более 300 тысяч гектаров тайги, пораженной шелкопрядом.

Сибирский шелкопряд - это бабочка, гусеницы которой питаются хвоей почти всех хвойных деревьев. Деревья, поврежденные этим насекомым, ослабевают и гибнут, сообщает ТАСС. 

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События: наука
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