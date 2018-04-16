«Такси» до стратосферы

Сотрудники Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники разрабатывают доступные аэроплощадки и аппараты для исследований в стратосфере.

Проект сибирских ученых под названием ToSky включает в себя разработку стратостатов, способных поднимать различные аппараты, чтобы совершать совместные запуски разных групп исследователей.

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