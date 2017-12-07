В Свердловской области появилась своя криптовалюта
В Свердловской области появилась своя криптовалюта

В Нижнем Тагиле выпустили собственную криптовалюту – Tagilcoin (TGC).

Для ее добывания необходима специальная программа, а для обмена криптовалютой - электронный кошелек. Все это можно найти на сайте создателей Tagilcoin. Они подчеркивают, что добыча криптовалют наиболее выгодна на ранних стадиях.

Новая криптвалюта основана на исходных кодах ответвления Bitcoin. По словам создателей, она призвана вернуть Свердловской области технологическое первенство, сообщает Ura.ru.

Стоимость Tagilcoin пока неизвестна. Криптовалюта не присутствует на бирже и ей нельзя оплачивать покупки, добавляет «ФедералПресс».

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