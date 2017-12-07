В Свердловской области появилась своя криптовалюта
В Нижнем Тагиле выпустили собственную криптовалюту – Tagilcoin (TGC).
Для ее добывания необходима специальная программа, а для обмена криптовалютой - электронный кошелек. Все это можно найти на сайте создателей Tagilcoin. Они подчеркивают, что добыча криптовалют наиболее выгодна на ранних стадиях.
Новая криптвалюта основана на исходных кодах ответвления Bitcoin. По словам создателей, она призвана вернуть Свердловской области технологическое первенство, сообщает Ura.ru.
Стоимость Tagilcoin пока неизвестна. Криптовалюта не присутствует на бирже и ей нельзя оплачивать покупки, добавляет «ФедералПресс».Далее в рубрике В России придумали удобрения замедленного действияРоссийские ученые создали удобрения, срок разложения которых в почве значительно дольше, чем у традиционных химикатов. Читайте в рубрике «Новости «Умная Россия»» Startup Show – (почти) битва титановПервый день зимы в центре Москвы выдался аномально жарким: стартапы боролись за возможность получить хорошие инвестиции
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