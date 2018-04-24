Стволовые клетки восстанавливают спинной мозг без инъекций и операции

Мезенхимные стволовые клетки, выделенные из жировой ткани, способны восстановить поврежденный спинной мозг без инъекций и хирургических вмешательств.

Уникальное свойство стволовых клеток экспериментально доказали сотрудники Казанского федерального университета (КФУ).

В ходе исследования, проведенного на лабораторных крысах, было установлено, что для эффективного лечения достаточно нанести клетки на поврежденный участок в составе стандартного хирургического клея, который часто используется в медицине.

Ученые выяснили, что такой способ терапии оказывает положительное влияние на восстановление двигательной функции, уменьшает площадь патологических полостей и снижает реактивность астроцитов.

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