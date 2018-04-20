Студенты МГУ стали лидерами олимпиады по программированию ACM ICPC
Команда МГУ: Михаил Ипатов, Григорий Резников, Елена Андреева (тренер), Владислав Макеев

Команда МГУ: Михаил Ипатов, Григорий Резников, Елена Андреева (тренер), Владислав Макеев

Россияне взяли половину золота турнира в Пекине

Российские студенты стали обладателями двух золотых медалей на Международной студенческой олимпиаде по программированию ACM ICPC, прошедшей в Пекине.

Абсолютным победителем олимпиады стала команда студентов, представляющих МГУ. Молодые люди решили 9 из 11 задач — больше, чем любая другая команда.

Команда МФТИ вышла на второе место в общем зачете, решив 8 задач. Более того, большую часть пятичасового турнира обе команды шли вровень, но за несколько минут до окончания команда МГУ в которую входили Михаил Ипатов, Владислав Макеев и Григорий Резников, решила еще одну задачу, обеспечив себе заслуженную победу.

Полная версия статьи доступна на сайте «Умная страна»

Теги:
Места: Россия
События: наука
Персоны: ученые
Организации: МГУ
Российские разработчики представят подводного «робота-краба» в 2018 году Далее в рубрике Российские разработчики представят подводного «робота-краба» в 2018 годуАвтономный гибридный аппарат оснастят пятистепенным модулем-манипулятором Читайте в рубрике «Новости «Умная Россия»» Будущий флагман русской авиацииКогда Россия получит собственный дальнемагистральный пассажирский самолет Будущий флагман русской авиации

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Дискуссии без купюр.
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в обсуждениях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО