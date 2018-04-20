Студенты МГУ стали лидерами олимпиады по программированию ACM ICPC
Россияне взяли половину золота турнира в Пекине
Российские студенты стали обладателями двух золотых медалей на Международной студенческой олимпиаде по программированию ACM ICPC, прошедшей в Пекине.
Абсолютным победителем олимпиады стала команда студентов, представляющих МГУ. Молодые люди решили 9 из 11 задач — больше, чем любая другая команда.
Команда МФТИ вышла на второе место в общем зачете, решив 8 задач. Более того, большую часть пятичасового турнира обе команды шли вровень, но за несколько минут до окончания команда МГУ в которую входили Михаил Ипатов, Владислав Макеев и Григорий Резников, решила еще одну задачу, обеспечив себе заслуженную победу.
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