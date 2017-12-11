Студенты из России создали систему для определения размера одежды по фотографии
pixabay.com

pixabay.com

Молодые ученые представили свой проект на конкурсе стартапов и получили 150 тыс. рублей

Студенты Томского государственного университета разработали систему, которая помогает подобрать человеку точный размер и фасон одежды в онлайн-магазинах.

Авторами проекта стали студенты Анастасия Леньшина, Никита Гончаров, Мария Бондаренко и Илья Саушкин. Их разработка получила название Good Buyer.

Система выглядит как часть уже существующей в интернет-магазинах опции «определить размер» и выбирает размер одежды человека по фотографии. Размер сохраняется в системе до следующего заказа, покупателю не потребуется разбираться в размерных таблицах и читать отзывы о той или иной модели наряда.

Один из авторов разработки Илья Саушкин рассказал: «Наш проект актуален для людей с нестандартной фигурой, которым сложно подобрать нужный размер одежды, а из-за отсутствия единого стандарта размеров практически все люди сталкиваются с этой проблемой».

По мнению исследователей, разработка позволит решить главную проблему интернет-магазинов – возврат товара, сообщается на сайте ТГУ.

Теги:
Места: Россия
События: наука
Персоны: ученые
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