Студенты из России создали систему для определения размера одежды по фотографии

Молодые ученые представили свой проект на конкурсе стартапов и получили 150 тыс. рублей
Студенты Томского государственного университета разработали систему, которая помогает подобрать человеку точный размер и фасон одежды в онлайн-магазинах.
Авторами проекта стали студенты Анастасия Леньшина, Никита Гончаров, Мария Бондаренко и Илья Саушкин. Их разработка получила название Good Buyer.
Система выглядит как часть уже существующей в интернет-магазинах опции «определить размер» и выбирает размер одежды человека по фотографии. Размер сохраняется в системе до следующего заказа, покупателю не потребуется разбираться в размерных таблицах и читать отзывы о той или иной модели наряда.
Один из авторов разработки Илья Саушкин рассказал: «Наш проект актуален для людей с нестандартной фигурой, которым сложно подобрать нужный размер одежды, а из-за отсутствия единого стандарта размеров практически все люди сталкиваются с этой проблемой».
По мнению исследователей, разработка позволит решить главную проблему интернет-магазинов – возврат товара, сообщается на сайте ТГУ.Далее в рубрике Плазменные ускорители впервые применили для реакции термоядерного синтезаИсследователи доказали, что с помощью плазменных ускорителей можно добиться необходимой для начала реакции термоядерного синтеза скорости потоков плазмы в магнитных ловушках Читайте в рубрике «Инновации» Станислав Протасов: «Технологии Acronis спасают миллионы»Сооснователь IT-гиганта представил в Технопарке МФТИ настоящий гоночный болид «Формулы-1»
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