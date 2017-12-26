Студенты Дальневосточного федерального университета представили новые биоинженерные проекты
pixabay.com

pixabay.com

Студенты Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) представили новые медицинские разработки в рамках нейроинженерного проекта «Нейростарт»

Он направлен на формирование в вузе команды разработчиков в сфере биоинженерии.

Одна группа студентов разрабатывает стопу для протеза нижней конечности. Они работают над идеей больше года и уже создали три модели стопы. По задумке авторов, протез будет управляться с помощью остатка мышцы.

Студентка школы биомедицины ДВФУ Полина Безрукавая создала нейроинтерфейс для очувствления протезов. Имплантируемый элетрод будет передавать пациенту информацию о предметах, к которым он прикасается.

Студент Школы естественных наук ДВФУ Михаил Лямаев работает над созданием первых в России нейростимуляторов для лечения дистонии, болезни Паркинсона, эпилепсии, хронических болевых синдромов, говорится на сайте ДВФУ.

Другая группа студентов занимается созданием программы для анализа снимков компьютерной и магнитно-резонансной томографии. Она поможет хирургам выявить патологические изменения в структурере головного мозга.

Лидер проекта «Нейростарт», нейрохирург Медицинского центра ДВФУ Артур Биктимиров заявил: «В настоящий момент в России нет промышленного производства протезов нижних конечностей, нет российских нейростимуляторов. В принципе все, что делают наши студенты, в стране пока существует лишь в зачаточном состоянии».

Разработками студентов уже заинтересовались партнеры. Сейчас команды ищут инвесторов и специалистов из разных научных областей для развития своих проектов.

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Места: Россия
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