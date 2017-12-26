Студенты Дальневосточного федерального университета представили новые биоинженерные проекты

Студенты Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) представили новые медицинские разработки в рамках нейроинженерного проекта «Нейростарт»
Он направлен на формирование в вузе команды разработчиков в сфере биоинженерии.
Одна группа студентов разрабатывает стопу для протеза нижней конечности. Они работают над идеей больше года и уже создали три модели стопы. По задумке авторов, протез будет управляться с помощью остатка мышцы.
Студентка школы биомедицины ДВФУ Полина Безрукавая создала нейроинтерфейс для очувствления протезов. Имплантируемый элетрод будет передавать пациенту информацию о предметах, к которым он прикасается.
Студент Школы естественных наук ДВФУ Михаил Лямаев работает над созданием первых в России нейростимуляторов для лечения дистонии, болезни Паркинсона, эпилепсии, хронических болевых синдромов, говорится на сайте ДВФУ.
Другая группа студентов занимается созданием программы для анализа снимков компьютерной и магнитно-резонансной томографии. Она поможет хирургам выявить патологические изменения в структурере головного мозга.
Лидер проекта «Нейростарт», нейрохирург Медицинского центра ДВФУ Артур Биктимиров заявил: «В настоящий момент в России нет промышленного производства протезов нижних конечностей, нет российских нейростимуляторов. В принципе все, что делают наши студенты, в стране пока существует лишь в зачаточном состоянии».
Разработками студентов уже заинтересовались партнеры. Сейчас команды ищут инвесторов и специалистов из разных научных областей для развития своих проектов.Далее в рубрике Разработанное томскими химиками бытовое средство поступило в продажуВ магазины поступило средство для очистки смесителей, сантехники, керамики и бытовой техники, разработанное учеными Томского государственного университета (ТГУ) вместе с компанией «Новохим» Читайте в рубрике «Наука и технологии» Поскреби русского и не найдешь татаринаПовлияло ли соседство с тюрками и финно-уграми на генофонд русской нации, откуда произошло человечество, существует ли опасность при формировании генетической базы данных?
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