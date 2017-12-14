Студентов-иностранцев обучат русскому языку по картинам Исаака Левитана и Ильи Репина

Книга получила название «Поговорим о русской живописи: Русское искусство на уроках РКИ (русского как иностранного – прим. РП)». Материалом для работы стали картины русских живописцев и художественные произведения.

Книгу презентовали во Вьетнаме на Форуме по русскому языку, организованном ТГУ. Первыми пособие опробуют студенты из Шеньянского политехнического университета.

«Идея появилась, когда я приобрела книгу о живописи, адресованную детям, где понятным им языком говорилось о жанрах, картинах и художниках. Мне показалось, что это хороший материал к курсу «Практика устной и письменной речи» для иностранцев…», - отмечает Галина Старикова.

В книге представлены работы известных русских художников – Исаака Левитана, Ильи Репина, Василия Сурикова и других. Кроме картин, в пособии собрано большое количество стихотворений, загадок, пословиц и поговорок.

Студентам предлагаются устные и письменные, лексические, грамматические и историко-культурные задания. Например, человек должен описать расположение предметов на картине, рассказать, какие цвета преобладают и поделиться впечатлением от произведения искусства.

Учебник создан для студентов-иностранцев среднего и продвинутого уровней, говорится на сайте вуза.

«В учебниках для иностранцев Россия, ее история и культура, традиционно подается через географию, даты и общеизвестные культурные стереотипы (Кремль – матрешка – Масленица и подобное), а в нашем учебном пособии появилась возможность представить страну изучаемого языка через произведения искусства», - добавила Галина Старикова.

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