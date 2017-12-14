Студентов-иностранцев обучат русскому языку по картинам Исаака Левитана и Ильи Репина
pixabay.com

pixabay.com

Доцент филологического факультета Томского государственного университета Галина Старикова выпустила уникальное пособие по развитию речи для иностранцев

Книга получила название «Поговорим о русской живописи: Русское искусство на уроках РКИ (русского как иностранного – прим. РП)». Материалом для работы стали картины русских живописцев и художественные произведения.

Книгу презентовали во Вьетнаме на Форуме по русскому языку, организованном ТГУ. Первыми пособие опробуют студенты из Шеньянского политехнического университета.

«Идея появилась, когда я приобрела книгу о живописи, адресованную детям, где понятным им языком говорилось о жанрах, картинах и художниках. Мне показалось, что это хороший материал к курсу «Практика устной и письменной речи» для иностранцев…», - отмечает Галина Старикова.

В книге представлены работы известных русских художников – Исаака Левитана, Ильи Репина, Василия Сурикова и других. Кроме картин, в пособии собрано большое количество стихотворений, загадок, пословиц и поговорок.

Студентам предлагаются устные и письменные, лексические, грамматические и историко-культурные задания. Например, человек должен описать расположение предметов на картине, рассказать, какие цвета преобладают и поделиться впечатлением от произведения искусства.

Учебник создан для студентов-иностранцев среднего и продвинутого уровней, говорится на сайте вуза.

«В учебниках для иностранцев Россия, ее история и культура, традиционно подается через географию, даты и общеизвестные культурные стереотипы (Кремль – матрешка – Масленица и подобное), а в нашем учебном пособии появилась возможность представить страну изучаемого языка через произведения искусства», - добавила Галина Старикова.

Теги:
Места: Россия
События: культура, наука
Персоны: ученые
Тайгу захватил сибирский шелкопряд Далее в рубрике Тайгу захватил сибирский шелкопрядСибирские ученые выяснили причину массового распространения этого вредителя Читайте в рубрике «Лекции» Сделано русскими!Лучшие приложения для iPhone и iPad созданы нашими соотечественниками Сделано русскими!

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Читайте только самое важное!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО