Стройматериалы из отходов сделают недвижимость доступной

Технология, созданная российским ученым, позволяет перерабатывать отходы и строить из нового материала недорогое, но качественное жилье, способное выдержать условия северных регионов России.

В основе нового материала лежит сосновая кора и базальтовая крошка. Из полиминерального песка Данилов синтезировал огнезащитную добавку. Кроме того, в составе присутствует вода, которая превращает все компоненты в однородную смесь. Далее из полученной смеси формируются строительные блоки.

Таким образом, молодой ученый получил легкий и прочный теплозвукоизоляционный строительный материал, способный, по его словам, заменить бетон.

«Я выбрал отходы, которые проще всего найти в моем регионе. В Архангельской области есть крупнейшее в России месторождение базальта Мяндуха – гора на берегу реки Онеги. Но в своей работе я использую отход добычи базальта – отсев, то есть некондиционный щебень, размером менее 5 мм. Он практически не используется в строительстве и складируется в отвалы», - пояснил ученый.

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