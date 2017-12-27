Стройматериалы из отходов сделают недвижимость доступной

Аспирант Северного федерального университета имени М. В. Ломоносова Виктор Данилов получил легкий и прочный теплозвукоизоляционный строительный материал из бытовых отходов, плохо поддающихся переработке
Технология, созданная российским ученым, позволяет перерабатывать отходы и строить из нового материала недорогое, но качественное жилье, способное выдержать условия северных регионов России.
В основе нового материала лежит сосновая кора и базальтовая крошка. Из полиминерального песка Данилов синтезировал огнезащитную добавку. Кроме того, в составе присутствует вода, которая превращает все компоненты в однородную смесь. Далее из полученной смеси формируются строительные блоки.
Таким образом, молодой ученый получил легкий и прочный теплозвукоизоляционный строительный материал, способный, по его словам, заменить бетон.
«Я выбрал отходы, которые проще всего найти в моем регионе. В Архангельской области есть крупнейшее в России месторождение базальта Мяндуха – гора на берегу реки Онеги. Но в своей работе я использую отход добычи базальта – отсев, то есть некондиционный щебень, размером менее 5 мм. Он практически не используется в строительстве и складируется в отвалы», - пояснил ученый.Далее в рубрике Модель транспортника Ил-276 испытали в аэродинамической трубеЦентральный аэрогидродинамический институт имени Жуковского успешно испытал модель среднего военно-транспортного самолета Ил-276 в дозвуковой и трансзвуковой аэродинамических трубах Читайте в рубрике «Технологии» Поскреби русского и не найдешь татаринаПовлияло ли соседство с тюрками и финно-уграми на генофонд русской нации, откуда произошло человечество, существует ли опасность при формировании генетической базы данных?
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