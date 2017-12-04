На стоянке древнего человека Сунгирь нашли украшения для погребения

Стоянка Сунгирь находится во Владимирской области, ей около 29-31 тыс. лет. Изучение данной местности началось более 30 лет назад. Здесь были обнаружены могила мужчины 40-50 лет, двух детей 10-14 лет и 80 тыс. различных предметов.

Автор исследования, доктор исторических наук, доцент кафедры археологии исторического факультета МГУ Владислав Житенев рассказал: «Украшений и другого погребального инвентаря в детском погребении больше, чем во всех других погребениях верхнего палеолита Евразии».

В настоящее время многие находки хранятся во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике. При изучении подвесок из клыков песца, бусин из костей и прочих украшений ученые определили, что отдельные предметы много носились, поскольку имели следы износа. Другие же были гладкие и удобные и, как полагают ученые, сделаны для погребения. Среди них фигурка лошади с короткой задней ногой.

Ученый отметил, что в изготовлении погребальных предметов принимали участие и дети. Так, один из обнаруженных бивневых дисков сделан неаккуратно и неизящно. Житенев сказал: «При взгляде на предмет всегда чувствуется рука мастера. Многие украшения из погребения мужчины и детей сделаны одинаково, как будто их изготовил один человек. Или эта техника передавалась внутри семьи, например, от отца к сыну или от бабушки к внучке».

Ученые также выяснили, что мужчина и дети жили примерно в одно и то же время, а стиль изготовления украшений испытал влияние разных культур, отмечается на сайте МГУ. В будущем ученые планируют изучить особенности межкультурного взаимодействия, в частности, установить, чем отличаются стоянки с неандертальским компонентом и без него.

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