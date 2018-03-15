Средство против онкологии добыли из губки

Специалисты Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) и Тихоокеанского института биоорганической химии получили его из фаскаплизина, который, в свою очередь, добывается из морских губок и обладает широким спектром биологической активности.

Фаскаплизин подавляет работу фермента, регулирующего деление клеток, чья активность может приводить к их злокачественному перерождению. Новое вещество – 6-оксофаскаплизин – также обладает противораковым действие, но более сильным.

Полную версию читайте на портале «Умная страна»

Далее в рубрике

Читайте в рубрике «Новости «Умная Россия»»