Средство против онкологии добыли из губки
Новое вещество уже доказало свою эффективность в уничтожении раковых клеток
Специалисты Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) и Тихоокеанского института биоорганической химии получили его из фаскаплизина, который, в свою очередь, добывается из морских губок и обладает широким спектром биологической активности.
Фаскаплизин подавляет работу фермента, регулирующего деление клеток, чья активность может приводить к их злокачественному перерождению. Новое вещество – 6-оксофаскаплизин – также обладает противораковым действие, но более сильным.
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