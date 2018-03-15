Средство против онкологии добыли из губки
Средство против онкологии добыли из губки

Новое вещество уже доказало свою эффективность в уничтожении раковых клеток

Специалисты Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) и Тихоокеанского института биоорганической химии получили его из фаскаплизина, который, в свою очередь, добывается из морских губок и обладает широким спектром биологической активности.

Фаскаплизин подавляет работу фермента, регулирующего деление клеток, чья активность может приводить к их злокачественному перерождению. Новое вещество – 6-оксофаскаплизин – также обладает противораковым действие, но более сильным.

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