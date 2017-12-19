Специалисты из России изучили механизм стирания памяти

Российские ученые из Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии объяснили, почему люди забывают информацию и как работают механизмы стирания памяти
В ходе обучения люди получают новую информацию, запоминают ее, а позже забывают. Из полученных знаний складываются воспоминания, которые представляют собой наборы связей между нервными клетками головного мозга. Если между клетками есть связь, то они обмениваются друг с другом белковыми молекулами, за счет чего мозг и хранит приобретенную информацию. Однако молекулы живут лишь двое суток, затем разрушаются и заменяются другими.
Ученые выяснили, что для долгосрочной памяти важны молекулы белка протеинкиназа М-зета. В процессе обучения часть контактов с участием этой молекулы становится эффективной, а другая – нет. Ее можно стереть, заблокировать, и тогда воспоминания полностью сотрутся.
Эффективность и значимость контактов помогают определить эмоции. Российские исследователи выяснили механизм эмоционального подкрепления памяти на виноградных улитках – животных с простой нервной системой, и на крысах.
Оказалось, что забыть информацию можно, если при извлечении из памяти конкретного воспоминания система вознаграждения не активируется более трех раз. Связь между воспоминанием и обстановкой, в которой происходило то или иное событие, теряется, и воспоминание стирается, передает «Газета.ru».
Доктор биологических наук, заведующий лабораторией клеточной нейробиологии обучения Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН Павел Балабан пояснил: «Механизм забывания, придуманный природой, оказался очень простым и основанным на необходимом условии – избирательной активации нейронов, участвующих в хранении памяти. Активация именно этих нейронов, то есть запуск процесса вспоминания, локально повышала концентрацию оксида азота именно в контактах этих нейронов». Ученый добавил, что оксид азота быстро влияет на белки, изменяя их физиологическую функцию.
Используя полученные выводы, специалисты получат возможность стирать воспоминания о трагических событиях у пациентов, считают ученые.Далее в рубрике В Томском университете начнут готовить парфюмеровРектор Томского государственного университета (ТГУ) Эдуард Галажанский встретился с председателем правления Российской парфюмерно-косметической ассоциации Татьяной Пучковой для обсуждения вопросов, касающихся выполнения научных разработок для предприятий парфюмерной промышленности, а также подготовки кадров для этой отрасли Читайте в рубрике «Наука и технологии» «Асгардия-1» защищает планетуЗапущен проект по защите Земли - «Асгардия-1»
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