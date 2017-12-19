Специалисты из России изучили механизм стирания памяти
pixabay.com

pixabay.com

Российские ученые из Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии объяснили, почему люди забывают информацию и как работают механизмы стирания памяти

В ходе обучения люди получают новую информацию, запоминают ее, а позже забывают. Из полученных знаний складываются воспоминания, которые представляют собой наборы связей между нервными клетками головного мозга. Если между клетками есть связь, то они обмениваются друг с другом белковыми молекулами, за счет чего мозг и хранит приобретенную информацию. Однако молекулы живут лишь двое суток, затем разрушаются и заменяются другими.

Ученые выяснили, что для долгосрочной памяти важны молекулы белка протеинкиназа М-зета. В процессе обучения часть контактов с участием этой молекулы становится эффективной, а другая – нет. Ее можно стереть, заблокировать, и тогда воспоминания полностью сотрутся.

Эффективность и значимость контактов помогают определить эмоции. Российские исследователи выяснили механизм эмоционального подкрепления памяти на виноградных улитках – животных с простой нервной системой, и на крысах.

Оказалось, что забыть информацию можно, если при извлечении из памяти конкретного воспоминания система вознаграждения не активируется более трех раз. Связь между воспоминанием и обстановкой, в которой происходило то или иное событие, теряется, и воспоминание стирается, передает «Газета.ru».

Доктор биологических наук, заведующий лабораторией клеточной нейробиологии обучения Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН Павел Балабан пояснил: «Механизм забывания, придуманный природой, оказался очень простым и основанным на необходимом условии – избирательной активации нейронов, участвующих в хранении памяти. Активация именно этих нейронов, то есть запуск процесса вспоминания, локально повышала концентрацию оксида азота именно в контактах этих нейронов». Ученый добавил, что оксид азота быстро влияет на белки, изменяя их физиологическую функцию.

Используя полученные выводы, специалисты получат возможность стирать воспоминания о трагических событиях у пациентов, считают ученые.

Теги:
Места: Россия
События: наука
Персоны: ученые
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